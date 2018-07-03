ЕС планирует усилить охрану своих границ

По его словам, стоит значительно уменьшить период пограничной адаптации к новым условиям, с которыми столкнулась Европа ввиду мигрантского кризиса. Юнкер считает, что современных условиях необходимо договариваться со странами Северной Африки по вопросу создания в них центров по приему мигрантов, чтобы избегать любого возврата к неоколониальному стилю управления в сложившихся условиях.

"Мы не собираемся решать судьбы Африки, а скорее намерены обсуждать их с Африкой, в частности с севером Африки", - добавил еврокомиссар.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейская комиссия выделит 45,6 млн долларов финансовой поддержки, для того чтобы помочь Испании и Греции принимать беженцев.