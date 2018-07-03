22:24 03.07.2018 | Общество | Новости
100198079:roman

ЕС планирует усилить охрану своих границ

Евросоюз рекомендовал Еврокомиссии расположить к 2020 г. 10 тыс. пограничников в наружных пределах европейского региона.Об сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ЕС планирует усилить охрану своих границ

По его словам, стоит значительно уменьшить период пограничной адаптации к новым условиям, с которыми столкнулась Европа ввиду мигрантского кризиса. Юнкер считает, что современных условиях необходимо договариваться со странами Северной Африки по вопросу создания в них центров по приему мигрантов, чтобы избегать любого возврата к неоколониальному стилю управления в сложившихся условиях.

"Мы не собираемся решать судьбы Африки, а скорее намерены обсуждать их с Африкой, в частности с севером Африки", - добавил еврокомиссар.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейская комиссия выделит 45,6 млн долларов финансовой поддержки, для того чтобы помочь Испании и Греции принимать беженцев.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на взятке попался очередной чиновник На Житомирщине задержали очередного янтарного контрабандиста "Ощадбанк" может стать участником Фонда гарантирования вкладов Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор в Украине геноцидом
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив