Автор фейку про Арсенія Яценюка видалив свій пост із брехнею

Прес-служба партії "Народний фронт" вимагала від Міхаіла Шнайдера надати докази своїм заявам, які були організовано поширені в соціальних мережах, або ж спростувати ці заяви.

Так званий Шнайдер відмовився надати дані про його справжнє прізвище, ім‘я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання, аби юристи звернулися до суду. "Упевнені, що людина, яка так сміливо тиражує фейки, повинна настільки ж сміливо бути готовою понести за них відповідальність", - зазначили в прес-службі НФ.

У відповідь на це анонім під ніком "Шнайдер" заявив, що "предмету розмови вже немає" та видалив свою брехливу публікацію.

"Те, що ви видалили свій пост з брехнею, ми розцінюємо як визнання того, що це був "пост з брехнею". Це, як мінімум, свідчить, що ви розумієте - пост був наклепницький, викладене у ньому не відповідає дійсності і є сумним маренням хворої уяви, - відповіли йому у прес-службі "Народного фронту". - Якщо вже ви стали на шлях виправлення, наважилися на один крок, було б сильно зробити наступний, - написати слова вибачення, як і належить людям, які "завжди відповідають за свої слова". Щоб ваші френди і підписники отримали щеплення від прочитаної ними неправди".