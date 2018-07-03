Аномальная жара убивает японцев

Об этом сообщает Главное пожарное управление Японии, передает ТАСС.

Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня.

В частности, столбики термометров в последние дни июня уверенно держались выше отметки +30 градусов.

Известно, что в прошлом от жары погибло 44 японца, а десятки тысяч людей госпитализировали.

В Главном пожарном управлении Японии людй просят употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.

А вот в столице Украины погода тоже ставит рекорды. Как сообщал УРА-Информ, начало месяца в Киеве по температурным показателям напоминает конец сентября.