17:44 02.07.2018 | Общество | Новости
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Застрявшим в Тунисе украинцам компенсируют стоимость проживания

Украинским гражданам в Тунисе, которые застряли в этой стране в связи с задержкой рейса, компенсируют вынужденное дополнительное проживание в гостиницах.

Застрявшим в Тунисе украинцам компенсируют стоимость проживания

Об этом сообщает посольство Украины в Тунисе.

"Туроператор заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживания в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы", - говорится в сообщении.

Сейчас в аэропорту города Монастир находятся консулы Украины. Они координируют отправку украинских туристов домой.

"Украинские дипломаты будут находиться в городе до тех пор, пока последний из 860 туристов не улетит в Украину", - заверили в посольстве.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 июля, из тунисского аэропорта вылетел первый из пяти самолетов, которые должны вернуть домой украинских туристов застрявших в чужой стране после отдыха.


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