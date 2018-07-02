Застрявшим в Тунисе украинцам компенсируют стоимость проживания

Об этом сообщает посольство Украины в Тунисе.

"Туроператор заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживания в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы", - говорится в сообщении.

Сейчас в аэропорту города Монастир находятся консулы Украины. Они координируют отправку украинских туристов домой.

"Украинские дипломаты будут находиться в городе до тех пор, пока последний из 860 туристов не улетит в Украину", - заверили в посольстве.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 июля, из тунисского аэропорта вылетел первый из пяти самолетов, которые должны вернуть домой украинских туристов застрявших в чужой стране после отдыха.