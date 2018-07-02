18:04 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В шахте на Волыни почти полсотни горняков объявили подземный протест

Горняки первой и второй смены шахты "Нововолынская" 2 июня отказались подниматься на поверхность.

В шахте на Волыни почти полсотни горняков объявили подземный протест

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"В целом под землей сейчас находится 47 человек. К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по заработной плате, которая уже составляет три месяца. С шахтерами не рассчитались за апрель, май и июнь. Кроме погашения задолженности, протестующие требуют выделения средств на достройку рудника", - написал он в Facebook.

Строительство шахты в Нововолынске началось еще в 80-х годах, но до сих пор его не закончили. По данным Волынца, на завершение работ нужно еще 500 миллионов гривен, но в этом году решили прекратить строительные работы.

Глава профсоюза анонсирует также акцию шахтеров перед Верховной Радой 5 июля.

Напомним, украинские шахтеры недовольны планами правительства закрыть убыточные угледобывающие предприятия. В начале апреля состоялось совещание с шахтерскими профсоюзами.


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