В работе Telegram в Европе произошел сбой

Первая волна масштабного сбоя произошло в два часа ночи по киевскому времени. Мессенджер некорректно работал в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции и США.

Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также авторизироваться (10%).

Проблемы в работе Telegram "захватили" Европу. Самая худшая ситуация в Италии, Нидерландах, Германии и Великобритании. Есть проблемы также в испанской Барселоне и французском Париже.

Отметим, что перебои в работе также наблюдаються в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пользователи из разных стран и континентов за последнии сутки столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети. Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты. В свою очередь еще 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах.