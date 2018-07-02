04:00 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В работе Telegram в Европе произошел сбой

Пользователи Telegram в Европе столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Об этом сообщает издание Downdetector.

В работе Telegram в Европе произошел сбой

Первая волна масштабного сбоя произошло в два часа ночи по киевскому времени. Мессенджер некорректно работал в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции и США. 
Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также авторизироваться (10%). 

Проблемы в работе Telegram "захватили" Европу. Самая худшая ситуация в Италии, Нидерландах, Германии и Великобритании. Есть проблемы также в испанской Барселоне и французском Париже. 

Отметим, что перебои в работе также наблюдаються в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. 

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пользователи из разных стран и континентов за последнии сутки столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети. Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты. В свою очередь еще 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах. 


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