13:29 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минздраве планируют ввести электронный больничный

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что к концу текущего года Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный больничный лист.

В Минздраве планируют ввести электронный больничный

Согласно информации размещенной на сайте ведомства, в данное время готовится концепция, которая будет вынесена для рассмотрения правительством.

По словам Ковтонюка, главной целью для министерства, является внедрить такую систему к концу 2018 года.

Кроме того, министерство хочет достичь уменьшения количества визитов пациента к врачу и уменьшить объем работы врача при оформлении больничного.

Замминистра считает, что больничный - это не медицина, это социальное страхование, вопрос выплат Фонда соцстрахования работодателю, то есть часть работы должны делать они. Единственное чем должен заниматься врач, это фиксировать процесс.

В общем, предлагается полное упрощение данной программы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течении двух недель длятся кампании по избранию личного семейного врача, в результате которых уже подписано больше 350 тысяч деклараций. По словам Супрун, если считать с теми декларациями, которые были на пилотном проекте, то выйдет более полумиллиона деклараций.


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