14:49 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму освободили четырех украинских моряков

Пограничники Российской Федерации отпустили четырех моряков с задержанного в аннексированном Крыму украинского траулера ЯМК-0041, которые проходили свидетелями по делу о браконьерстве в Черном море.

В Крыму освободили четырех украинских моряков

Об этом сообщил адвокат одного из моряков Эмиль Курбединов.

По словам юриста, задержанных выпустили с территории пограничного управления в Балаклаве, они сейчас находятся в Севастополе.

Однако, покинуть Крым украинцы не могут, так как они остаются без паспортов, и они проходят как свидетели по документам, обвинения им не предъявляли.

Добавим, что траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве, позже мужчину арестовали.

Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. Украинская прокуратура также возбудила дело после задержания моряков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", херсонский городской суд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд" Владимира Горбенко, который был задержан 25 марта украинскими пограничниками в акватории Азовского моря. Вместе с тем накануне, в четверг вечером, суд отпустил его на поруки адвоката до рассмотрения меры пресечения. Заседание по этому делу начнется в час дня.


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