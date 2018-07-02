16:15 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197994:labazovych

В Карпатах посреди лета пошел снег - ФОТО

Накануне в высокогорье Карпат на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области выпал летний снег. 

В Карпатах посреди лета пошел снег - ФОТО

Об этом сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп и в доказательство своих слов выложил несколько снимков на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте пользователь написал, что первого июля на горе Поп Иван Черногорский мело снегом.

"Погода 1 июля на высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"? Тогда вам в Карпаты", - отметил он.

Кстати, ранее Закарпатский центр по гидрометеорологии сообщил о существенном похолодании на территории края в первые дни июля. Так, в большинстве регионов страны прошли дожди, местами грозы с сильным ветром и градом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-за резкого понижения температуры в Раховском районе Закарпатья, а также вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат выпал небольшой слой снега. В этом районе располагается летний лагерь для детей. 


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз выделил 45,6 млн евро Испании и Греции Рада внесет правки в закон ВАКС на этой сессии, - Парубий Из Украины уходят дожди и придет потепление В Торонто убили известного репера Smoke Dawg
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив