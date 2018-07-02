В Карпатах посреди лета пошел снег - ФОТО

Об этом сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп и в доказательство своих слов выложил несколько снимков на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте пользователь написал, что первого июля на горе Поп Иван Черногорский мело снегом.

"Погода 1 июля на высокогорье была разной. Хотите в сказку "Двенадцать месяцев"? Тогда вам в Карпаты", - отметил он.

Кстати, ранее Закарпатский центр по гидрометеорологии сообщил о существенном похолодании на территории края в первые дни июля. Так, в большинстве регионов страны прошли дожди, местами грозы с сильным ветром и градом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-за резкого понижения температуры в Раховском районе Закарпатья, а также вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат выпал небольшой слой снега. В этом районе располагается летний лагерь для детей.