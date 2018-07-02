15:17 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинских туристов из Туниса наконец-то везут домой

В понедельник, 2 июля, из тунисского аэропорта вылетел первый из пяти самолетов, которые должны вернуть домой украинских туристов застрявших в чужой стране после отдыха.

Украинских туристов из Туниса наконец-то везут домой

Об сообщил руководитель департамента консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич этом в своем микроблоге Twitter.

Несколько суток около 850 туристов не могли вылететь из Туниса в Украину. Сложившаяся ситуация обусловлена значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией.

Позже одна из украинских авакомпаний после совещания в правительстве сообщила, что в понедельник, 2 июля, выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки всех пассажиров.

Комментируя эту ситуацию, министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян пригрозил лишать лицензий как недобросовестных туроператоров, так и недобросовестных авиаперевозчиков.

Как ранее писал УРА-Информ, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что хочет провести собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров.


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