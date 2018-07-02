Рыбалку снова поймали на лжи: его снеки продают в РФ подсанкционные компании

К примеру, на упаковке жареного арахиса "Big Bob" указано, что производит продукцию ООО "Снэк Продакшн".

Согласно данным реестра юридических лиц Украины, эта компания (как и большинство фирм семьи Рыбалок) зарегистрирована в Днепре (проспект А.Поля, дом 103 каб. 205).

Он же (по совместительству) является сооснователем ООО "С.И. Груп Транс", ООО "Инвестиционная компания 2006", ООО "Родной продукт", ООО "Фактор". Все эти фирмы, согласно данным из Реестра судебных решений, входят в семейную снэковую корпорацию депутата от "Радикальной партии Олега Ляшка" Сергея Рыбалки.

Далее на упаковке орешков «Big Bob» указано, что импортером этих снеков в РФ является компания ООО "Снэк-Груп".

ООО "Снэк-Груп" зарегистрирована в городе Липецке (РФ), где имеет производственную площадку по изготовлению снэковой продукции.

Кроме того, ООО "Снэк-Груп" используют в своей деятельности торговые марки, подозрительно созвучные с украинскими торговыми марками семьи Рыбалки. К примеру, у украинской ТМ “Мачо” (фисташки) имеется российский брат-близнец — ТМ “Мачо Хит”, у украинской ТМ "Red" (орешки) - российский брат-близнец — ТМ "Red City".

Также, как ранее установили СМИ в рамках проведенных расследований, торговые марки снэков, выпускаемые российским ООО "Снэк-Груп" имеют общие оффшоры с торговыми марками снэков, которые выпускают фирмы семьи Сергея Рыбалки. Речь о кипрских Lagrion Limited и Dianatus Management Limited.

Более того, российская ООО "Снэк-Груп" (официальный импортер продукции семьи Рыблаки) согласно приказу Министерства экономики и развития Украины внесена в перечень юрлиц, против которых введены украинские антироссийские санкции. Таким образом, как минимум, производители орешек «Big Bob» нарушают законодательство Украины, напрямую сотрудничая с санкционной компанией.

Добавим, что сам Рыбалка, не единожды и публично отрицал причастность российской ООО “Снэк-Груп” к своему семейному бизнесу. Он даже называл эту российскую компания своим прямым конкурентом. Поэтому самое время народному избраннику пояснить, как его "прямой конкурент" стал официальным импортом его же продукции в РФ.