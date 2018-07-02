По всей Украине сегодня ожидается дождливая погода - ФОТО

Как сообщает Укргидрометцентр, на большинстве территории страны сохранится прохладная погода.

Так, согласно прогнозам синоптиков дождливая погода сохранится во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны будет солнечно.

На западе до 18 градусов тепла, на севере - до +19 градусов. На востоке - 26-28 градусов тепла. На юге - до +26 градусов, в центре - 17-21 градусов тепла. В Крыму - 24-26 градусов тепла.

В свою очередь, в украинской столице также ожидаются осадки, температура воздуха будет достигать +17-19 градусов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град. Как сообщают в социальной сети местные жители, ливень с градом продолжался около 20 минут.