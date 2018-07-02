Согласно законодательству минимальные алименты в Украине в 2018 году составляют 50% от размера прожиточного минимума для несовершеннолетних детей и составляет:

- 746 грн для детей до 6 лет

- 930 – 6-18 лет.

Начиная с 01 декабря 2018 года размер будет увеличен еще на 60-80 грн. Минимальный размер алиментов в Украине в процентном соотношении будет составлять:

- 25% от доходов должника при выплате на одного ребенка

- 1/3 часть – для двоих детей

- 50% - для троих и больше детей

При этом максимальная сумма не может превышать 10 прожиточных минимумов, что составляет 14920 и 18600 грн для обеих возрастных категорий детей соответственно.

Как получить алименты на ребенка?

Если минимальная сумма алиментов в Украине установлена, осталось выяснить, как получить алименты.

Без обращения в суд не обойтись. Исковое заявление в таком случае будет несложным, поэтому можно не искать «первоклассного юриста» или даже составить иск на основании шаблона из Интернета самому. Так же стоимость консультации юриста стоит 200-400 грн, составление иска – около 1000 грн, представительство интересов в суде (будет минимум 2 заседания) – до 2000 грн.

После подачи иска в суд дело будет рассмотрено в течение до 2-х месяцев, если ответчик искусственно не начнет затягивать процесс. После окончания процесса суд выдает истцу исполнительный лист, с которым можно обращаться в исполнительную службу. Независимо от того, какой размер минимальных алиментов и от того, работает ли должник официально или нет, процедуру взыскания определяет закон и изменить ее невозможно.

Истец подает в исполнительную службу заявление об открытии производства. Назначается государственный исполнитель и начинается процесс взыскания. Довольно часто бывают случаи, когда должник сам вносит нужную сумму на счет заявителя. Но все же чаще долг приходится забирать принудительно. Для этого исполнитель:

- удерживает алименты с зарплаты

- описывает имущество

- арестовывает и продает имущество на публичных торгах

- осуществляет приводы

- выезды на дом

- применяет другие методы в рамках закона.

Что делать если алиментов мало? Стоит ли брать кредит?

Если вы понимаете, что денег не хватает или исполнители никак не могут взыскать долг, не бойтесь обращаться за помощью в банк или сервис микрокредитования. В последнем можно взять кредит без справки о доходах за 15 минут и не переживать за возможный отказ.

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Возвращать долг можно любым доступным способом – онлайн с помощью карточки, через кассы банков или с использованием терминалов самообслуживания. Конечно, каждый месяц брать кредит – сложно. Его же нужно отдавать. Но вот когда ситуация стала безвыходной и никто помочь не может, быстро одолжить до 10000 грн за 15 минут – отличный вариант решить вопрос.