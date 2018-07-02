Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро

Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. Так, в 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году.
Об этом сообщает Die Welt.
Как отмечается, что в Германии оценивают большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах.
По предварительным сведениям, к 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.
Стоит добавить, что в списке стран, откуда мигранты переводят больше всего денег выше Германии стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство итальянского премьера Конте выдало распоряжение по запрету входа в национальные порты кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.