Еврокомиссия будет спонсировать страны, принимающие мигрантов

Принимая во внимание повышение числа прибывающих мигрантов, Иберия получит 25,6 миллионов евро, для того чтобы усовершенствовать возможности своих сотрудников в патрулировании прибережье в Сеуте и Мелилье. Кроме того, для того чтобы посодействовать с возвращению африканских мигрантов домой, будет выделено 25 миллионов евро.

Остальная часть денег будет предоставлена Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев для улучшения условий приема в Греции, в частности на острове Лесбос.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на 300 млрд долларов