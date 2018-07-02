Эксклюзив: Законопроект Южаниной не изменит платежей на таможне — В. Клочок

Однако, эксперт по социальным вопросам Валерий Клочок убеждён: заявленное снижение в разы акциза на авто — не больше чем громкие слова.

В эфире "Первого Делового" он заявил, что в результате принятия двух документов украинцы получат те же 3-4 тыс.евро при «растаможке», что существуют сейчас.

"У населения есть запрос касательно покупки недорогих авто. Причем, не как средства обогащения, а для существования. Конечно приобрести по рыночным ценам машины — простому украинцу весьма проблематично. Поэтому на помощь пришло законодательство, а точнее — лазейка в нем. Мы видим последние 3 года стихийный ввоз транспорта в страну нелегально, в обход таможенных пошлин. По данным Таможенной службы, мы говорим о 315 тыс. авто. То есть: колосальные недополучения в бюджет страны. И при том: единожды уплаченный штраф дает право безпроблемно передвигаться далее на этом транспортном средстве", — заявляет В. Клочок. Такая ситуация, по словам эксперта, характерна не только для Украины. Данный вид нелегального бизнеса ранее процветал в Белоруссии и в Молдове.

"Но 3 года бездействия — должно прекратиться. Собственно, на сегодня и стоит вопрос как именно власть собирается решать проблему… Законопроект, авторства Н. Южаниной, главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, предполагает в том числе максимальные штрафы — до 170 тыс.грн., конфискацию авто без аппеляции. При этом обещанного колоссального снижение стоимости «разтаможки» — не существует вовсе! Вдумайтесь: законопроект не предусматривает снижение акцизных налогов во время растаможивания автомобилей. Вводится базовая ставка, при которой существенную роль играет именно год выпуска машины. Чем старше средство, тем намного больше вам придется уплатить за него на границе. К акцизу прибавьте размер пошлины, ПДВ, отчисления в Пенсионный Фонд и на выходе вы получите сумму эквивалентную нынешней — 3-4тыс.евро. В чем же стимул для собственников машин на еврономерах в будущем ввозить транспорт легально? Конечно, в этом моменте власть сыграла злую шутку с собственниками таких авто", — уверен В. Клочок.

Посмотреть расширенный комментарий эксперта можно на сайте "Первого Делового", в программе Бизнес.