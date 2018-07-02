Для удобства вступления абитуриентам ВУЗов начали регистрировать e-кабинеты

Об этом сообщает портал Освіта.ua .

Электронной системой смогут воспользоваться абитуриенты, которые имеют аттестат о полном общем среднем образовании, изготовленный с использованием фотополимерных технологий, и сертификаты ВНО за три предыдущих года и желают поступить на дневную или заочную формы обучения по степени бакалавр, а также на дневную форму обучения по уровню младший специалист.

Для регистрации будущему студенту необходимо указать адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля, данные сертификата ВНО и данные аттестата о полном среднем образовании.

Как отмечается в сообщении, в этом году поступающий должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Если в приложении к аттестату указанный средний балл, то необходимо обязательно проверить, по правильной ли методике он рассчитан.

После регистрации электронного кабинета поступающего, заполнение личных данных и загрузки сканкопий необходимых документов, абитуриенты получат возможность подавать заявления в украинские ВУЗы. Соответствующая опция станет доступной уже 12 июля.

Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом, поступающим стоит ознакомиться с инструкцией, которая содержит полезные рекомендации по работе с системой.

В случае возникновения проблем с регистрацией необходимо обратиться на электронную почту: ez@inforesurs.gov.ua или по телефону (044) 290-18-13.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, в то время как количество заявлений на обучение по контракту неограниченно.