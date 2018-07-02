13:07 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197972:test

Для удобства вступления абитуриентам ВУЗов начали регистрировать e-кабинеты

Сегодня, в понедельник 2 июля, началась регистрация электронных кабинетов. С их помощью абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские ВУЗы.

Для удобства вступления абитуриентам ВУЗов начали регистрировать e-кабинеты

Об этом сообщает портал Освіта.ua.

Электронной системой смогут воспользоваться абитуриенты, которые имеют аттестат о полном общем среднем образовании, изготовленный с использованием фотополимерных технологий, и сертификаты ВНО за три предыдущих года и желают поступить на дневную или заочную формы обучения по степени бакалавр, а также на дневную форму обучения по уровню младший специалист.

Для регистрации будущему студенту необходимо указать адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля, данные сертификата ВНО и данные аттестата о полном среднем образовании.

Как отмечается в сообщении, в этом году поступающий должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Если в приложении к аттестату указанный средний балл, то необходимо обязательно проверить, по правильной ли методике он рассчитан.

После регистрации электронного кабинета поступающего, заполнение личных данных и загрузки сканкопий необходимых документов, абитуриенты получат возможность подавать заявления в украинские ВУЗы. Соответствующая опция станет доступной уже 12 июля.

Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом, поступающим стоит ознакомиться с инструкцией, которая содержит полезные рекомендации по работе с системой.

В случае возникновения проблем с регистрацией необходимо обратиться на электронную почту: ez@inforesurs.gov.ua или по телефону (044) 290-18-13.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, в то время как количество заявлений на обучение по контракту неограниченно.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинский омбудсмен вернулась из России Порошенко с рабочим визитом отправится в Сербию Под Львовом разгромили памятник Пушкину - ФОТО Еврокомиссия ожидает ответных мер на автомобильные пошлины США по всему миру на 300 млрд долларов
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив