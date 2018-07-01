В Японии планируют запустить пилотный проект массового производства летающих автомобилей

Правительство Японии рассчитывает на запуск к 2020 году государственной программы, поощеряющей использование летающих автомобилей. Об этом передает Yomiuri.
Японское руководство уже назначило профильный орган, который будет заниматься реализацией данного вопроса. Новые летающие автомобили на автопилоте будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Страна старается делать все возможное, чтобы продвигать подобные прогрессивные идеи для воплощение в жизнь этого проекта на фоне активного развития аналогичных технологий за границей.
Стоит отметить, что частные производители автомобилей в Японии уже давно ведут разработки летающего транспорта. К примеру, компания Cartivator с участием автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и других крупных национальных корпораций. По замыслу конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью до 100 км/ч.
Как сообщалось в "УРА-Информ", компания Porsche планирует развивать проект запуска летающих такси на автопилоте.