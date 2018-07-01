В Японии планируют запустить пилотный проект массового производства летающих автомобилей

Японское руководство уже назначило профильный орган, который будет заниматься реализацией данного вопроса. Новые летающие автомобили на автопилоте будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Страна старается делать все возможное, чтобы продвигать подобные прогрессивные идеи для воплощение в жизнь этого проекта на фоне активного развития аналогичных технологий за границей.

Стоит отметить, что частные производители автомобилей в Японии уже давно ведут разработки летающего транспорта. К примеру, компания Cartivator с участием автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и других крупных национальных корпораций. По замыслу конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 метров и лететь со скоростью до 100 км/ч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", компания Porsche планирует развивать проект запуска летающих такси на автопилоте.