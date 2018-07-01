15:56 01.07.2018 | Общество | Новости
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В Иране вспыхнул "водный" бунт - ВИДЕО

Сегодня, 1 июля на юго-западе Ирана сотни людей вышли на акции протеста из-за нехватки питьевой воды в регионе. Об этом передает Radio Liberty.

В Иране вспыхнул

Сообщается, что в городе Хоррамшар, примерно в 650 километрах от Тегерана, собрались протестующие, которые скандировали лозунги против иранской власти. На место демонстраций прибыли правоохранители, которые сразу же принялись разгонять активистов. 

Полисмены применили слезоточивый газ в конце дня, когда протестующие бросали камни и кирпичи в офицеров. Правоохранители также применили резиновые пули для успокоения демонстрантов. Не обошлось и без мародерства со стороны протестующих - ломались магазинные витрины и громились банковские учреждения. 

Количество задержанный на данный момент достигло более 29 человек. Граждане требуют от аятоллы срочной отставки команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Тегеране люди вышли на массовые акции протеста. Причиной недовольства иранцев стало резкое падение курса реала, что однозначно означает падение уровня жизни для населения.


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