В Иране вспыхнул "водный" бунт - ВИДЕО

Сообщается, что в городе Хоррамшар, примерно в 650 километрах от Тегерана, собрались протестующие, которые скандировали лозунги против иранской власти. На место демонстраций прибыли правоохранители, которые сразу же принялись разгонять активистов.

Полисмены применили слезоточивый газ в конце дня, когда протестующие бросали камни и кирпичи в офицеров. Правоохранители также применили резиновые пули для успокоения демонстрантов. Не обошлось и без мародерства со стороны протестующих - ломались магазинные витрины и громились банковские учреждения.

Количество задержанный на данный момент достигло более 29 человек. Граждане требуют от аятоллы срочной отставки команды правительства, а также работы по улучшению экономических условий и условий жизни.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Тегеране люди вышли на массовые акции протеста. Причиной недовольства иранцев стало резкое падение курса реала, что однозначно означает падение уровня жизни для населения.