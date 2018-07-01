В Евросоюзе сфомировалась "антимигранская" коалиция

Руководства этих стран подтвердили, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, однако принимать новые эшелоны с беженцами правительства отказались. Ни Чехия, ни Польша, ни Венгрия не согласовывали с Меркель совместные действия по борьбе с мигрантским кризисом.

Вслед за Венгрией польское руководство также сообщило, что не подписало соглашение с Германией.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейского совета Дональд Туск, что Евросоюзу не стоит расслабляться в вопросе ликвидации последствий миграционного кризиса на континенте.