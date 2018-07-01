10:18 01.07.2018 | Политика | Новости
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В Евросоюзе сфомировалась "антимигранская" коалиция

В Праге, Будапеште и Варшаве отказались присоединиться к существующей промигрантской коалиции. Об этом передает DW.

В Евросоюзе сфомировалась

Руководства этих стран подтвердили, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, однако принимать новые эшелоны с беженцами правительства отказались. Ни Чехия, ни Польша, ни Венгрия не согласовывали с Меркель совместные действия по борьбе с мигрантским кризисом.

Вслед за Венгрией польское руководство также сообщило, что не подписало соглашение с Германией. 

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейского совета Дональд Туск, что Евросоюзу не стоит расслабляться в вопросе ликвидации последствий миграционного кризиса на континенте.


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