В Австрии профсоюзы организовали массовые акции протестов - ФОТО

По предварительной информации, в протестах приняли участие около 80 тысяч человек, но организаторы заявляли, что на акции вышли до 200 тысяч. Люди протестуют против парламентской фракции Курца изменить трудовое законодательство.

Председатель Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан считает, что повышение рабочей недели до 60-часов без повышения при этом оплаты труда является грубым нарушением прав и свобод человека. Внесение изменений в законопроект планируют рассмотреть в четверг 5 июля.

Профсоюзы страны требуют вынести этот вопрос на референдум и выступают категорически против нового законодательства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по Румынии прокатились проевропейские демонстрации. Люди недовольны тем, что правительство в последнее время склонно отдаляться от европейских и демократических стандартов.