12:59 01.07.2018 | Общество | Новости
100197920:roman

В Австрии профсоюзы организовали массовые акции протестов - ФОТО

В Вене десятки тысяч людей вышли на протест против введения в стране 12-часового рабочего дня. Об этом передает DW.

В Австрии профсоюзы организовали массовые акции протестов - ФОТО

По предварительной информации, в протестах приняли участие около 80 тысяч человек, но организаторы заявляли, что на акции вышли до 200 тысяч. Люди протестуют против парламентской фракции Курца изменить трудовое законодательство. 

Председатель Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан считает, что повышение рабочей недели до 60-часов без повышения при этом оплаты труда является грубым нарушением прав и свобод человека. Внесение изменений в законопроект планируют  рассмотреть в четверг 5 июля.

Профсоюзы страны требуют вынести этот вопрос на референдум и выступают категорически против нового законодательства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по Румынии прокатились проевропейские демонстрации. Люди недовольны тем, что правительство в последнее время склонно отдаляться от европейских и демократических стандартов. 


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция задержала двух подозреваемых в похищении человека В Мексика стартовали президентские выборы Около 500 военных ВМС получили награды в Донбассе Оркестр ВМС представил Украину на международном фестивале в Румынии
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив