03:00 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские ученые разработали более дешевый аналог беспроводной зарядки от Apple

Украинские разработчики создали беспроводную зарядку, которая может обеспечивать ваш гаждет необходимой энергией на растоянии. Об этом передает в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Украинские ученые разработали более дешевый аналог беспроводной зарядки от Apple

Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать полностью. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи на телефон.

"Каждый человек помнит ощущение паники, когда видит разряженную батарею своего смартфона, с такими ситуациями сталкиваются также премьер-министры", - добавил Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в начале июня компания Apple представит на обозрение общественности новый высокотехнологичный смартфон iPhone SE 2 с беспроводной зарадякой. Новинка будет иметь целых  2 Гбайт оперативной памяти и варианты с 32 и 128 Гбайт флеш-памяти. Дисплей телефона будет состоять из тонкого и сверхпрочного стекла. 


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