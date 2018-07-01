Украинские ученые разработали более дешевый аналог беспроводной зарядки от Apple

Украинская команда TechNovator разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать полностью. Достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи на телефон.

"Каждый человек помнит ощущение паники, когда видит разряженную батарею своего смартфона, с такими ситуациями сталкиваются также премьер-министры", - добавил Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в начале июня компания Apple представит на обозрение общественности новый высокотехнологичный смартфон iPhone SE 2 с беспроводной зарадякой. Новинка будет иметь целых 2 Гбайт оперативной памяти и варианты с 32 и 128 Гбайт флеш-памяти. Дисплей телефона будет состоять из тонкого и сверхпрочного стекла.