Список ЮНЕСКО пополнился новыми архитектурными памятками - ФОТО

Комитет Всемирного наследия принял решение внести четыре архитектурных уникальных памятки в Список Всемирного наследия. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Таким образом, рейтинг всемирно охраняемых памяток пополнился следующими памятками:
- Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия);
- Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран);
- Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония);
- Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея).
Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.