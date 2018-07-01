01:00 01.07.2018 | Общество | Новости
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Список ЮНЕСКО пополнился новыми архитектурными памятками - ФОТО

Комитет Всемирного наследия принял решение внести четыре архитектурных уникальных памятки в Список Всемирного наследия. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Список ЮНЕСКО пополнился новыми архитектурными памятками - ФОТО

Таким образом, рейтинг всемирно охраняемых памяток пополнился следующими памятками:

- Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия);

- Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран);

- Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония);

- Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея). 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый  объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.


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