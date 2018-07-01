Список ЮНЕСКО пополнился новыми архитектурными памятками - ФОТО

Таким образом, рейтинг всемирно охраняемых памяток пополнился следующими памятками:

- Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия);

- Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран);

- Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония);

- Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея).

Как сообщалось в "УРА-Информ", в список учреждения по вопросам образования, науки и культуры Организации Объединённых Наций ЮНЕСКО планируют как новый охраняемый объект внести города и объекты зоны, известной из-за аварии на Чернобыльской АЭС.