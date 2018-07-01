Сегодня Украину накроют дожди с грозами: ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек

На севере государства в Киевской, Харьковской и Сумской областях пройдут сильные дожди с грозами, температура воздуха составит 11-14 градусов с плюсом.

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях сегодня будет прохладно - до плюс 116 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до плюс 12-14 градусов, местами стоит ожидать сильных дождей и града. Шквалы ветра местами будут достигать скорости 15-20 м/с.

На юге Украины до плюс 18 максимум обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Ночной мелкий дождь к утру усилился. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.