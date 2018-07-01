09:49 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня Украину накроют дожди с грозами: ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек

В Украине в воскресенье, 1 июля, ожидаются грозовые дожди, а также в отдельных районах град и шквалы до 15-18 метров на секунду. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Сегодня Украину накроют дожди с грозами: ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек

На севере государства в Киевской, Харьковской и Сумской областях пройдут сильные дожди с грозами, температура воздуха составит 11-14 градусов с плюсом.

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях сегодня будет прохладно - до плюс 116 градусов выше нуля. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до плюс 12-14 градусов, местами стоит ожидать сильных дождей и града. Шквалы ветра местами будут достигать скорости 15-20 м/с.

На юге Украины до плюс 18 максимум обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Ночной мелкий дождь к утру усилился. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение.


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