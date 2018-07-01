Около 500 военных ВМС получили награды в Донбассе

Как известно, военные были награждены за выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды.

По словам Полторака, в Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все задачи, которые ставились перед ними.

500 военнослужащих ВМС получили государственные награды, к сожалению 31 из них заплатили чрезвычайно высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и Луганске.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года. При этом глава государства на церемонии вручения премии в Киеве отметил, что на получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки.