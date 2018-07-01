21:49 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197917:nastya

Около 500 военных ВМС получили награды в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды за выполнение боевых задач.

Около 500 военных ВМС получили награды в Донбассе

Как известно, военные были награждены за выполнение поставленных боевых задач в Донецкой и Луганской области 500 морских пехотинцев ВМС Украины получили государственные награды.

По словам Полторака, в Донецке и Луганске морская пехота ВМС Украины выполняла все задачи, которые ставились перед ними.

500 военнослужащих ВМС получили государственные награды, к сожалению 31 из них заплатили чрезвычайно высокую цену за то, что мы остановили врага в Донецке и Луганске.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года. При этом глава государства на церемонии вручения премии в Киеве отметил, что на получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки.


Поделиться
Читайте также:
 
Оркестр ВМС представил Украину на международном фестивале в Румынии Украинские самолеты продаются в 30 странах мира В столице объявлена повышенная ветряная опасность Из Польши в Берлин будет курсировать специальный поезд для украинцев
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив