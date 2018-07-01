02:00 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мари Йованович решила устроить домашнюю вечеринку с коллегами

Посол США в Украине Мари Йованович устроила вечеринку в своем доме встречу с женщинами-коллегами из других дипломатических ведомств. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мари Йованович решила устроить домашнюю вечеринку с коллегами

Йованович приветствовала у себя дома в Киеве послов Великобритании и Франции, а также многих замечательных украинок. Все они имели хорошую возможность поговорить об успехах, надежду, а также о вызовах, с которыми сталкиваются в Украине.

В ходе мероприятия присутствующие обсудили вызовы, с которыми сталкиваются в Украине. В частности, американский посол еще раз подтвердила тезис о том, что мощное и развивающееся государство необходимо не только самому украинскому населению, но и США, в связи с тем, что у Америки образовались крепкие партнерские отношения со страной в политической и экономической сферах, и, в частности, в сфере безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", посол США в Украине Мари Йованович считает, что Соединенные Штаты Америки считают Украину в будущем сильным партнером во многих областях. 


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