20:17 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Польши в Берлин будет курсировать специальный поезд для украинцев

Власти Польши из-за огромного наплыва украинских заробитчан запускают поезд в Германию. Об этом сообщает ЦТС.

Из Польши в Берлин будет курсировать специальный поезд для украинцев

Отмечается, что поезд будет курсировать по маршруту Перемышль - Берлин.

В польской железнодорожной компании PKP Intercity сообщили, что это обусловлено растущим трафиком на восточной границе Польши и миграцией граждан Украины в страны Евросоюза.

Для этого до конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зелену Гуру до столицы Германии.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь минувший год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что стоит ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", до конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения. До 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава. Известно, что в июне текущего года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".


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