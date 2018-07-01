Италия огранит прием беженцев из Северной Африки

Об этом передает The Local.

Сообщается, что министр внутренних дел Италии Сальвини уже поручил выполнять распоряжение с 1 июля 2018 года. Запрет на вход кораблям, суднам и самостоятельно сколоченным плотам будет действовать на все организации, которые сознательно или нет пытаются спасти мигрантов. Тем не менее, Италия с другими государствами будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.