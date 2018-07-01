04:00 01.07.2018 | Политика | Новости
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Дональда Трампа разыграл известный комик и актер

Американский комик Джон Мелендес решил поглумиться над американским президентом Доналдом Трампом. Об этом передает ВВС Украина.

Дональда Трампа разыграл известный комик и актер

Телеведущий дозвонился на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1). Мелендес представился помощником сенатора, а затем сенатором Бобом Менендесом, чтобы ему разрешили переговорить с Дональдом Трампом. В итоге, Трамп сам перезвонил Джону, но быстро сообразил, что человек, находящийся по ту сторону кабеля выдает себя не за того, кем ранее представился.

Мелендес представился сенатором-демократом из Нью-Джерси и давним сторонником миграционной реформы. 

Комик записал свой разговор с Трампом и загрузил его на свой подкаст. На аудиозаписи голос, который якобы принадлежит Дональду Трампу, поздравляет сенатора с оправданием по делу о взяточничестве в прошлом году.

"Все, о чем они должны были спросить меня - это к какой партии принадлежит сенатор Менендес", - с ухмылкой говорит комик, но в Белом доме этого сделать не догадались.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп повысил заработную плату некоторым штатным сотрудникам Белого дома за "хорошую работу".


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