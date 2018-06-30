09:45 30.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение

В Украине в субботу, 30 июня, ожидаются грозовые дожди, а также в отдельных районах град и шквалы до 15-20 метров на секунду. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В Украине в некоторых областях объявили штормовое предупреждение

На севере государства в Киевской, Харьковской и Сумской областях пройдут сильные дожди с грозами, температура воздуха составит 21-22 градуса с плюсом.

В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях теплее всего - до плюс 25 градусов выше нуля. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до плюс 22-24 градусов, местами стоит ожидать сильных дождей, града и шквалы ветра скоростью до 15-20 м/с.

До плюс 28 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, днем ​​в центральных и южных областях порывы ветра могут достигать 17-23 м/с. 

Весь день в Киеве будет облачным. Утренний дождь постепенно перейдет в дождь c грозой, который вечером сменится сильным дождем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в пятницу, 29 июня, прошли грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 метров на секунду. 


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