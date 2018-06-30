В Украине с каждым днем остается все меньше больниц

Согласно опубликованной на сайте информации, в Украине на 2017 год насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс. На сегодняшний день в связи с проведением медреформы число больничных коек также сократилась - на 23,5 процента.

Стоит отметить, что в прошлом году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи. По состоянию на 1 июня декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине число умерших на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза. За первые четыре месяца текущего года число умерших превышает число рожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.