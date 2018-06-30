15:29 30.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине с каждым днем остается все меньше больниц

В Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений и поликлиник уменьшилось на 30 процентов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В Украине с каждым днем остается все меньше больниц

Согласно опубликованной на сайте информации, в Украине на 2017 год насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс. На сегодняшний день в связи с проведением медреформы число больничных коек также сократилась - на 23,5 процента.

Стоит отметить, что в прошлом году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи. По состоянию на 1 июня декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине число умерших на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза. За первые четыре месяца текущего года число умерших превышает число рожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.


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