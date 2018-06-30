В Москве городские власти запретили мексиканским фанам организовать парад ко "Дню мертвых"

Сообщается, что на Красной площади мексиканские болельщики, которые приехали поддержать свою сборную, планировали устроить парад, участники которого обычно наряжаются в костюмы скелетов и духов смерти. Праздничные мероприятия также были запланированы в национальном Доме болельщиков в Гостином дворе.

В пресс-службе Дома болельщиков Мексики не смогли пояснить, почему карнавал на Красной площади отменен. Инициаторами отмены традиционного для Мексики праздника выступили российские коммунисты, которые подсчитали, что иностранцам "не надобно осквернять патриотические для российского гражданина места".

Как сообщалось в "УРА-Информ", одним из символических образов ЧМ стали безумные сцены: на улицах в России южноамериканские болельщики маршируют, скандируют кричалки и пьют допоздна.