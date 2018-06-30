Украинцам советуют тщательней относится к процессу выбора туроператоров

Сообщается, что из-за негативного опыта украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе, когда туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполнил своих обязательств по возврату их домой, необходимо напомнить нашим гражданам правила выбора надежного туроператора:

- тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

- внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

- внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

- учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

- зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины “Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу

Как сообщалось в "УРА-Информ", из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов.