16:21 30.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стали известны области с наибольшим долговым бременем по заработной плате

По состоянию на начало июня 2018 года наибольшие долги по выплате заработной платы наблюдаются в северо-восточных областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Стали известны области с наибольшим долговым бременем по заработной плате

Наибольшие долги по выплате заработной платы зафиксировали в Луганской области, где работникам задолжали 537,4 млн гривен, в Донецкой области - 455 млн гривен, в Харьковской области - 249,8 млн гривен. А вот наименьшие долги по оплате труда своих работникам зафиксировали в Черновицкой - 683 тыс. гривен, Житомирской - 7,3 млн гривен и Хмельницкой областях - 7,4 млн гривен.

Таким образом, общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 июня составила 2 млрд 560,9 млн гривен. Цифры составлялись без учета Автономной Республики Крым, Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что говорить о возможности повышения минимальной зарплаты можно будет только в начале июля. В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. 


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