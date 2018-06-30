РФ и Китай проводят сверхсекретные разработки нового вида космического оружия

Об этом передает Defense One.

По его словам, Пекин и Москва постоянно проводят экспериментальные запуски спутников и атмосферных аппаратов, которые осуществляют сложные операции на орбите. В Пентагоне опасаются, что ведущая роль США в космосе снижается, а роль других государств в этой сфере растет, что может привести к концу гегемонии Вашингтона в военной сфере.

"Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт - могут быть использованы против космических объектов противника", - отмечает Эшли. На конференции Defense One Technology Summit в Вашингтоне выступили также и другие представители американских оборонных ведомств, которые поддержали Эшли, заявив, что США уже давно ограничились лишь гражданской сферой использования космических технологий, тогда как другие государства преуспели в военной сфере.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Великобритания призвала членов международной организации по надзору за химическим оружием поддержать меру, которая даст ей более широкие полномочия в области определения виновных в химических атаках в Сирии.