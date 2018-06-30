Месси отказался жить в отеле рядом с муралом Роналду - ФОТО

Сегодня, 30 июня, в Казани пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретятся Аргентина и Франция, но настроение главного форварда команды подпортило неприятное граффити напротив гостиницы, где поселилась сборная Аргентины. Месси отказался жить в отеле и попросил предоставить ему другой сервис. Казанские решили "переиграть" популярного нападающего и просто решили нарисовать шестиметровое граффити игрока "Барселоны" рядом с Роналду.

Над головой Роналду художники изобразили язвительную надпись: "Я забил четыре мяча. Сможешь превзойти это, Лео?", что является отсылкой на плохую игру аргентинца, на счету которого в этом чемпионате лишь 1 мяч.

Стоит отметить, что оба именитых форварда уже не первый год ведут между собой формальную борьбу за звание "лучшего игрока мира". С 2008 года престижную награду "Золотой мяч" выигрывал либо один игрок, либо второй. .

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству нереализованных мячей в рамках Чемпионата мира-2018.