04:00 30.06.2018 | Общество | Новости
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К 2040 году Норвегия может перейти на электрическую авиацию

Власти Норвегии приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию.

К 2040 году Норвегия может перейти на электрическую авиацию

Согласно сообщению словенской авиастроительной компании Pipistrel, власти планируют к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов.

Новая программа Норвегии стала частью уже действующего проекта по существенному сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Этот проект предполагает общестрановое сокращение выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2030 году.

Компания Pipistrel проводила испытания электросамолета Alpha Electro по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor.

Испытательный полет электрического самолета Alpha Electro, проведенный по заказу Avinor, состоялся в аэропорту Осло. Пассажиром летательного аппарата был министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

Ожидается, что самолеты будут использоваться на местных норвежских маршрутах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Греции запланировало в бюджете крупную сумму на модернизацию истребителей F-16 греческих ВВС. Согласно информации источника, 85 греческих истребителей будут отправлены на специальные военные базы в США, где специалисты проведут докомплектацию самолетного оборудования, а также оснастят истребители новыми боевыми комплексами.


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