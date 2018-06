Эда Ширана обвинили в краже популярной композиции

Сообщается, что британец скопировал части песни популярного в 60-70-х годах американского певца и композитора Марвина Гея для своей популярной композиции "Thinking Out Loud". Теперь компания требует от Ширана выплатить 100 млн долларов компенсации. Адвокаты фирмы считают, что Ширан использовал мелодию, ритм, гармонию, партии барабанов и бас-гитары, а также другие элементы песни Гея "Let’s Get it On".

Компания Structured Asset Sales выкупила часть прав на композицию Гея у родственников соавтора песни Эдварда Таунсенда. Последнего уже давно нет в живых, а потому все права на его творчество перешли под контроль Asset Sales.

Напомним, что Ширан уже не раз обвинялся в плагиате иностранных композиций. К примеру, Ширан заплатил 20 млн долларов американским музыкантам Томасу Леонарду и Мартину Харрингтон по иску о нарушении авторских прав.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британский 27-летний поп-музыкант и актёр Эд Ширан выпустил клип на песню Happier из альбома Divide, который растрогал зрителей необычным романтическим сюжетом.