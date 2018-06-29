15:53 29.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197831:labazovych

В Украину идет резкое похолодание и дожди

В ближайшее время Украину ожидает резкое похолодание – уже сегодня в большинстве областей пройдут дожди.

В Украину идет резкое похолодание и дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и большинстве северных областей ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди; температура ночью 13-18°, днем 16-22°. На остальной территории – кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-22 м/с, температура ночью 17-22°, днем 25-30°. Ветер южный, в западной половине страны северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве – дожди, грозы, местами сильные дожди, температура ночью 16-18°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года в день 30 июня самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,1 градусов жары 1898 году, самая низкая – ночью в 1894 году на отметке 7,6 градусов выше ноля.

В воскресенье, 1 июля, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы; понижение температуры ночью до 10-15°, днем до 14-19°. На остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, днем 21-26°, в восточных и Запорожской областях 25-30°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 1 июля – дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 11-13°, днем до 15-17°.


Поделиться
Читайте также:
 
Премьер Польши доволен прогрессом ЕС в отношении беженцев Украинский омбудсмен оповестит послов нормандского формата о нарушении Россией ее мандата В Ирландии появится украинское посольство, - Климкин На трассе Киев-Чоп произошло ДТП, есть пострадавшие - ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив