12:33 29.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине пройдет капитальный ремонт электричек

До конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения.

В Украине пройдет капитальный ремонт электричек

Как сообщили в пресс-службе ведомства, до 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава.

Известно, что в июне текущего года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

До конца месяца еще одна модернизированная электричка будет отправлена для обслуживания пассажиров регионального филиала "Львовская железная дорога".

Стоит отметить, что базовая стоимость такого капитально-восстановительного ремонта одного поезда – от 35 до 38 млн грн. Ремонтируются поезда на "Киевском електровагоноремонтом заводе".

Кроме выполнения капитального ремонта, на поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинской столице на станции метро "Левобережная", один из пассажиров попал под поезд. Сообщается, что мужчина попал под поезд, в результате получения сильных травм, выжить ему не удалось.


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