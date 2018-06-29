В Украине пройдет капитальный ремонт электричек

Как сообщили в пресс-службе ведомства, до 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава.

Известно, что в июне текущего года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

До конца месяца еще одна модернизированная электричка будет отправлена для обслуживания пассажиров регионального филиала "Львовская железная дорога".

Стоит отметить, что базовая стоимость такого капитально-восстановительного ремонта одного поезда – от 35 до 38 млн грн. Ремонтируются поезда на "Киевском електровагоноремонтом заводе".

Кроме выполнения капитального ремонта, на поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинской столице на станции метро "Левобережная", один из пассажиров попал под поезд. Сообщается, что мужчина попал под поезд, в результате получения сильных травм, выжить ему не удалось.