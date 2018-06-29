В России еще один политзаключенный объявил голодовку

По словам жены заключенного, Эмир-Усеин начал голодовку в свой день рождения, 26 июня 2018 года.

Стоит добавить, что до ареста Эмир-Усеин Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Он был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму. В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Еще позднее был также обвинен в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. Сначала был помещен в СИЗО-1, 3.02.2018 переведен в СИЗО-4, где и находится до сегодняшнего дня.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного. Денисова с девяти часов утра пыталась подать заявление в исправительную колонию номер, где удерживают Олега Сенцова. Только в пять часов вечера к ней вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству, - написала Денисова.