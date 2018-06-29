В пятницу по всей Украине дожди и грозы, местами град

В западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и Прикарпатье местами очень сильный дождь. Только на востоке страны и в Приазовье днем без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха жнем составит 26-31 градус тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром начнется дождь c грозой, который к середине дня должен прекратиться. Вечером он пойдет снова.Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов.

На западе Украины дождь, местами сильный, грозы, местами град, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях очень сильный дождь. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов, а в Ивано-Франковской и Черновицкой областях - до 19-24 градусов тепла.

На севере Украины также дождь, местами сильный, грозы, град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градус. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-31 градус выше нуля.

В центре страны в пятницу дождь, местами сильный, грозы, град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-22 градус. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-31 градус выше нуля, в Днепропетровской области до 25-30 градусов.

На востоке Украины ночью кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-24 градус. Днем воздух раскалится до 30-36 градусов.

На юге Украины кратковременные дожди, днем местами, грозы, местами град. Температура воздуха ночью оставит 17-24 градуса. Днем в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до 27-32 градусов, а в Херсонской и Запорожской областях до 31-36 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью не опустится ниже 19-24 градус. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29-34 градус выше нуля.

Народный прогноз: 29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: На Тихона солнце идет тише. Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое. В этот день устраивали пир для тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди были очень нужны, потому что: "Где лишняя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка". Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.