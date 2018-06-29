В Южноукраинске прошел сильный град - ФОТО

Как сообщают в социальной сети местные жители, ливень с градом продолжался около 20 минут. При этом накануне Укргидрометцентр предупреждал, что в Николаевской области объявили штормовое предупреждение по области на ближайшие два дня - 28-29 июня.

Местами ожидаются шквалы 15-20 метров на секунду.

Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град.

Как сообщил УРА-Информ, житель Ужгорода сообщили, что ливень с градом продолжался 15-20 минут. На Закарпатье ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.