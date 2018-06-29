04:00 29.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197779:Polishuk

В Бердянске полиция обнаружила гранаты и гранатомет - ФОТО

Полиция в Запорожской области в четверг, 28 июня, изъяли у местного жителя две гранаты и гранатомет.

В Бердянске полиция обнаружила гранаты и гранатомет - ФОТО

Как сообщает региональное управление Национальной полиции, в городе в Бердянске полицейские провели обыск у местного жителя. У него в огороде правоохранители обнаружили и выкопали гранатомет РПГ-26. Позже в одном из садовых обществ силовики обнаружили и изъяли у мужчины гранату ВОГ-25.

В то же время в городе Орехов участковый офицер полиции совместно со следователем провели санкционированный обыск в доме, где изъяли гранату.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обращении с оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Запорожье полицейские обнаружили нелегальный цех, в котором изготавливали патроны. Вещественные доказательства незаконной деятельности полиция обнаружила во время обысков в Коммунарском районе. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, обыски прошли в среду, 27 июня.


Поделиться
Читайте также:
 
В Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы Саакашвили В Латвии главу Центробанка обвинили во взятке Суд Швеции решил пересмотреть решение о приостановлении взыскания денежных средств с "Газпрома" В пятницу по всей Украине дожди и грозы, местами град
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив