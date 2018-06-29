В Бердянске полиция обнаружила гранаты и гранатомет - ФОТО

Как сообщает региональное управление Национальной полиции, в городе в Бердянске полицейские провели обыск у местного жителя. У него в огороде правоохранители обнаружили и выкопали гранатомет РПГ-26. Позже в одном из садовых обществ силовики обнаружили и изъяли у мужчины гранату ВОГ-25.

В то же время в городе Орехов участковый офицер полиции совместно со следователем провели санкционированный обыск в доме, где изъяли гранату.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обращении с оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Запорожье полицейские обнаружили нелегальный цех, в котором изготавливали патроны. Вещественные доказательства незаконной деятельности полиция обнаружила во время обысков в Коммунарском районе. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, обыски прошли в среду, 27 июня.