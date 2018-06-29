В реках Украины продолжается подъем уровня воды

Так, в связи с ожидаемыми сильными дождями в течение 29-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м.

Также в Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможен выход воды на заводь и образование локальных селевых потоков.

Кроме того, сегодня на р. Прут на участке Коломыя ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 1,8 м, а на р.Прут - г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 193 -246 см над нулем поста.

Повышение уровня воды ожидается и в Днестре на участке Галич-Залещики - на 1,0-2,0 м. "29 июня - 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 28 июня на 08 часов. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине в пятницу, 29 июня, ожидаютс грозовые дожди, а также в отдельных районах град и шквалы до 15-20 метров на секунду. В западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и Прикарпатье местами очень сильный дождь. Только на востоке страны и в Приазовье днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду.