23:40 29.06.2018 | Общество | Новости
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Сегодня в мире отмечается Международный день тропиков

Сегодня, 29 июня мировое сообщество отмечает Международный день тропических лесов. Об этом передает пресс-служба ООН.

Сегодня в мире отмечается Международный день тропиков

На сегодняшний день на тропики как регион приходится 40 процентов всей территории мира, примерно 80 процентов биологических видов планеты и значительная часть ее языков и культур.

Согласно исследованиям некоторых ведущих геологов, к 2050 году в тропических странах будут проживать более половины населения мира и свыше двух третей всех детей на планете.

Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные организации, отмечать Международный день тропиков.

Различные эко-организации устраивают форуму и тематические встречи в целях повышения уровня осведомленности о тропиках, особых трудностях, с которыми они сталкиваются, и новых возможностях, которые в связи с ними возникают.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июня Украина отмечает 22 годовщину Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996. 


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