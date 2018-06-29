Сегодня в мире отмечается Международный день тропиков

На сегодняшний день на тропики как регион приходится 40 процентов всей территории мира, примерно 80 процентов биологических видов планеты и значительная часть ее языков и культур.

Согласно исследованиям некоторых ведущих геологов, к 2050 году в тропических странах будут проживать более половины населения мира и свыше двух третей всех детей на планете.

Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные организации, отмечать Международный день тропиков.

Различные эко-организации устраивают форуму и тематические встречи в целях повышения уровня осведомленности о тропиках, особых трудностях, с которыми они сталкиваются, и новых возможностях, которые в связи с ними возникают.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июня Украина отмечает 22 годовщину Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996.