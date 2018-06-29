Под Одессой местные жители выращивали коноплю в огородах - ФОТО

Местные жители села Лиманское в Ренийском районе выращивали траву прямо в огороде. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, по месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск.

На приусадебном участке выявлены конопли, которые он тщательно скрывал среди овощей и обрабатывал. Кроме того, сотрудники Тарутинского отделения полиции в одном из сел района в ходе отработки операции "Мак", выявили на приусадебном участке 54-летней женщины плантацию конопли более, чем в десять кустов, и картонную коробку с сухим измельченным веществом растительного происхождения.

Теперь обоим грозит наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В обоих случаях начато уголовные производства. Изъятые растения направлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Комаровка Киевской области сотрудники полиции заметил плантацию элитной конопли, которую создали двое жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области. Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто постоянно не проживал, хозяева наведывались раз в три дня. Каждый раз после таких визитов местные жители испытывали недостаток питьевой воды.