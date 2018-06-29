Купить ультрасов – убить ультрасов: Суркис перешел границы

В 1966 году возникла ультрас группировка "Милана" — "Commandos Tigre".

Вскоре итальянская форма боления распространилась на многие европейские страны. Родиными для ультрасов можно считать Италию и Хорватию. А самыми развитыми на сегодняшний день считаются ультрас Германии, Греции, Италии, Польши, Сербии, Турции, Швеции и др.

Украина не стала исключением. "Ультрас" имеют многие наши отечественные клубы.

"Ультрас это способ жизни и мышление", - отмечается на официальном сайте украинских болельщиков.

"Ультрас – не хулиганы", ибо их цель поддерживать команды, а не физически устранять тех, кто думает или поступает иначе", - сказано на странице.

У "Ультрас" имеется ряд неписанных правил, которые обязательны к выполнению всеми без исключения представителями этого движения. Одно из главных – не продаваться. Ультрас – независимы и всегда до победного конца должны быть преданы своим идеалам, своим командам, своим футболистам.

Ультрас – вне политики и никому неподконтрольны. Как только группа болельщиков начинает брать деньги у политиков и бизнесменов – они больше не имеют никакого права называть себя "ультрасами". В случае, если же такое произойдет, то реальные ультрасы способны раз и навсегда проучить предателей, скажем так, в очень жесткой форме.

К сожалению, но в свете последних событий нельзя исключить ультрас-революции на территории Украины.

Смысл в том, что 19 июня президент ФК «Динамо Киев» публично признал тот факт, что имеет влияние на ультарсов своего клуба.

Более того, от имени болельщиков он даже рискнул угрожать ФФУ, с которой у футбольного функционера достаточно напряженные отношения.

"Болельщики — такие ребята, что терпение у них однажды может закончиться. Не дай бог нам подобное пережить…" — сказал Суркис.

Никак иначе, как открытая угроза расправы чужими руками расценить высказывание Суркиса нельзя. Осталось только поинтересоваться у динамовских ультрасов в курсе ли они сами того, как ими помыкает и ими же прикрывается собственник "Динамо".

В узких кругах Суркис часто хвастает тем, что может "натравить ультрасов" на кого угодно. И такое его поведение по отношению к болельщикам клуба выходить за все дозволенные рамки приличия.

Если, к примеру, допустить, что указанная информация выйдет за пределы Украины, то динамовские ультрасы очень скоро могут попасть в немилость почитателей этого футбольного движения во всем мире.

Ситуация усугубляется еще одним обстоятельствам. Есть как минимум 3-4 человека из числа ультрасов "Динамо", которые получают у Суркиса заработную плату. Они же гарантируют влияние этого футбольного функционера на поступки и действия своих единомышленников. Поговаривают, что иногда Суркис даже указывает своим подшефным ультрасам, какие тексты должны быть написаны на плакатах болельщиков во время матча... (очень не хочется этому верить)

Согласитесь, что это, как минимум, не честно по отношению к настоящим фанатам, во-первых. И во-вторых, такими своими действиями, как Суркис, так и предатели идеологии ультрас, берущие у него деньги, дискредитируют международное движение фанов, которое завоевало почет и уважение всего мира как раз стойкостью и принципиальностью своих позиций.

Источник: from-ua.com