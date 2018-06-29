13:39 29.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кольченко просит о встречи с Денисовой и консулом - ФОТО

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, незаконно удерживаемый в Российской Федерации, написал заявление на встречу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

Кольченко просит о встречи с Денисовой и консулом - ФОТО

Об этом сообщила адвокат на своей странице в Facebook.

В письме указано, что политзаключенных хочет встретится с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Денисовой.

Кроме того, Кольченко сообщил, что в его личном деле есть паспорт гражданина России на его имя. Вместе с тем, он отказался получить паспорт гражданина РФ, так как он считает себя гражданином Украины.

"Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально", - добавил он. 

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Александр Кольченко, осужденный в России, сегодня прекратил голодовку. По словам адвоката, такое решение он принял из-за того, что сильно ослаб. В частности, у заключенного упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу.


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