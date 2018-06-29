Кольченко просит о встречи с Денисовой и консулом - ФОТО

Об этом сообщила адвокат на своей странице в Facebook.

В письме указано, что политзаключенных хочет встретится с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Денисовой.

Кроме того, Кольченко сообщил, что в его личном деле есть паспорт гражданина России на его имя. Вместе с тем, он отказался получить паспорт гражданина РФ, так как он считает себя гражданином Украины.

"Персонал медчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводят взвешивание. Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Александр Кольченко, осужденный в России, сегодня прекратил голодовку. По словам адвоката, такое решение он принял из-за того, что сильно ослаб. В частности, у заключенного упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу.