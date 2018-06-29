Из досье СБУ: "нетрадиционные" митрополиты в Украине

На одной из аудиозаписей обсуждение общих тем с неким старым знакомым по имени Тимофей имеет явный нетрадиционно-сексуально ориентированный подтекст. И такой тон беседе задал именно митрополит Александр. Когда Тимофей выразил надежду на то, что рядом с приболевшим митрополитом есть "квалифицированные, хорошие врачи, исцеляющие душу и тело", Владыка добавил ремарку "с большими термометрами". Разумеется, такие беседы не обходятся без табуированной лексики (хотя Драбинко давно известен своей нецензурной бранью, вне зависимости от тематики разговора).

Конечно, принадлежность одного из собеседников к церкви заметна по выражениям "Господи помилуй", "прости Христос" и "От нашей братии к ихней матери, как говорил покойный". А начинался этот разговор со слов "Христос Воскресе" и "благословите"… Но от этой раздвоенности митрополичьего сознания разговор производит еще более мерзкое и ужасающее впечатление.

Впрочем, одной физиологией разговоры представителей нетрадиционной ориентиации в рясах не ограничиваются. Есть в них место и некой "любви" – той, без которой Иеремия из Финляндии впал в депрессию. "Любов нету! Любов нету! Ты ушел!" – жалуется он Драбинко. Однако Владыка Александр как будто тяготится этой привязанностью: "Ух ты! У всех депрессии... Где ее [любовь – прим.] взять? Я что, всех любить должен?" – отвечает он.

Впрочем, причина такого равнодушия – вполне банальная: у Владыки Александра в Украине есть другая пассия: СБУ известно о том, что митрополит Драбинко (он же "Персей") "поддерживает давние конфиденциальные нетрадиционные отношения" с киевским предпринимателем по имени Игорь. Отпустив водителя домой, Владыка звонит своему партнеру со своего секретного мобильного телефона, поздно вечером они вместе посещают ночные клубы столицы, а потом ночуют в квартире Драбинко. Согласно документу, такие встречи имеют систематический характер.

Слухи о нетрадиционной ориентации митрополита Драбинко появлялись и ранее. Например, в сентябре 2016 года в доме Драбинко по ул. Землянская, 10 журналисты встретили Юрия Рагеля, который вместе со своим другом Андреем Агаповым переехал в Торонто. Как видим, теперь ориентация Владыки подтверждена прямым указанием на нее в материалах СБУ.

Все бы ничего – говорят, мы должны быть толерантными,– вот только все ли доверят своих детей такому митрополиту? Какой вере и любви он их научит? Как минимум, люди должны знать, что за человек является настоятелем их храмов.